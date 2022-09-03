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Украина
3 сентября 22, 10:19
Военные ВСУ сбили пять ракет запущенные в сторону Днепра
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Украинские военные ВСУ сбили все пять ракет, которые армия России запустила по Днепру.

Украинские военные сбили все пять ракет, которые армия России запустила в сторону Днепра. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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Ночь на 3 сентября была очень громкой, россияне атаковали ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией, пишет Резниченко.

В Днепровском районе украинские военные сбили все пять ракет, которые летели на областной центр. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров: с ними справились спасатели, никто не пострадал.

По Никопольскому району россияне били из "Градов" и артиллерии, обошлось без погибших и раненых. В Никополе – без разрушений, в Марганце – повреждены несколько домов, хозяйственных зданий и газопроводов.

В Криворожском районе РФ обстреляла Широковскую общину. Люди не пострадали, повреждены несколько частных домов.

Утром 3 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд атак и нанесли потери армии РФ, в крематорий в Бердянске едет колонна с российскими 200-ми.
liga.net
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