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Новости
Украина
3 сентября 22, 23:32
Запорожскую АЭС снова отрезало от энергосети – МАГАТЭ
ЗАЭС
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Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась отключена с энергосетью Украины, говорится в заявлении МАГАТЭ

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась отключена с энергосетью Украины, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Cтанция по-прежнему связана резервной линией с Запорожской ТЭС. Эта же линия поддерживает энергоснабжение систем самой ЗАЭС и дает возможность удержать ситуацию под контролем.

Руководство АЭС сообщило МАГАТЭ, что один из двух активных блоков был отключен. Второй реактор остается активным и дает электроэнергию для систем охлаждения и обеспечения других ключевых систем, а также для ближайших домашних хозяйств, заводов и других объектов, сообщает агентство.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

 Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.  

Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку. 

Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии. 

2 сентября глава МАГАТЭ Гросси дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.
liga.net
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