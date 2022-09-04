Запорожскую АЭС снова отрезало от энергосети – МАГАТЭ

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась отключена с энергосетью Украины, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Cтанция по-прежнему связана резервной линией с Запорожской ТЭС. Эта же линия поддерживает энергоснабжение систем самой ЗАЭС и дает возможность удержать ситуацию под контролем.

Руководство АЭС сообщило МАГАТЭ, что один из двух активных блоков был отключен. Второй реактор остается активным и дает электроэнергию для систем охлаждения и обеспечения других ключевых систем, а также для ближайших домашних хозяйств, заводов и других объектов, сообщает агентство.





Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.





30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.





Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.





Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии.





2 сентября глава МАГАТЭ Гросси дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.