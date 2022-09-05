Украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты

Одна из украинских ракетных батарей "Бук М1" сбила российский самолет без всякого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", — рассказал военный.

Информацию об этом случае распространило в соцсетях Министерство обороны.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области.

За это время украинский "Бук" сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден "Золотая Звезда" от президента Владимира Зеленского на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил ВС Украины.





Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей. По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.





Осенью Украина получит первые западные системы ПВО – американо-норвежские NASAMS и германские IRIS-T.