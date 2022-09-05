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Украина
4 сентября 22, 18:43
Окупанти почали роздавати повістки жителям Мелітополя
Мелітополь
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Російські окупанти в Мелітополі (Запорізька області) почали роздавати місцевим жителям повістки до військкомату

Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.

"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за рф", - йдеться в повідомленні.
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