Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.
"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за рф", - йдеться в повідомленні.
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Окупанти почали роздавати повістки жителям Мелітополя
Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.
"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за рф", - йдеться в повідомленні.
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