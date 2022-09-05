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Новости
Украина
4 сентября 22, 18:45
Українців попередили про нову хвилю COVID
COVID-19
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В Україні попередили про початок осінньої хвилі COVID-19

Спостерігається зростання захворюваності серед населення.

"Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тисяч, зараз це 11,5 тисяч, у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли", - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, вже третій рік поспіль у вересні фіксується підвищення рівня захворюваності, який спадає в березні-квітні або ж на початку травня.

"Щодо лабораторної діагностики. Декілька місяців тому можна було б стверджувати, що є проблема з виявленням коронавірусної хвороби. Але зараз вже більше лабораторій включаються в процес діагностики, і ми фіксуємо зростання по кількості тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%", - зауважив Кузін.

Сьогодні ж по рівню тестувань система охорони здоров'я знову наближається до своїх звичайних темпів.

Однак, як зауважив Кузін, ключовим є показник саме госпіталізації. Якщо раніше фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій на тиждень, то останнім часом цифра почала зростати. Лише за позаминулий тиждень було госпіталізовано близько 3,1 тисячі пацієнтів.

"Але ця кількість не є настільки критичною, щоб система охорони здоров’я не впоралася. У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля, якихось особливостей чи негативних прогнозів ми поки що не бачимо", - заявив Кузін.
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