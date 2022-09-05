Українців попередили про нову хвилю COVID

Спостерігається зростання захворюваності серед населення.

"Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тисяч, зараз це 11,5 тисяч, у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли", - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, вже третій рік поспіль у вересні фіксується підвищення рівня захворюваності, який спадає в березні-квітні або ж на початку травня.

"Щодо лабораторної діагностики. Декілька місяців тому можна було б стверджувати, що є проблема з виявленням коронавірусної хвороби. Але зараз вже більше лабораторій включаються в процес діагностики, і ми фіксуємо зростання по кількості тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%", - зауважив Кузін.

Сьогодні ж по рівню тестувань система охорони здоров'я знову наближається до своїх звичайних темпів.

Однак, як зауважив Кузін, ключовим є показник саме госпіталізації. Якщо раніше фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій на тиждень, то останнім часом цифра почала зростати. Лише за позаминулий тиждень було госпіталізовано близько 3,1 тисячі пацієнтів.

"Але ця кількість не є настільки критичною, щоб система охорони здоров’я не впоралася. У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля, якихось особливостей чи негативних прогнозів ми поки що не бачимо", - заявив Кузін.