Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.56
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 сентября 22, 20:30
Відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У неділю, 4 вересня, відбулося вже третє за тиждень засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", - сказав президент України Володимир Зеленський за результатами засідання.

Зазначається, що у Ставці взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.
Podrobnosti
Ещё по теме:
"Війна петицій" щодо відставки Зеленського
Террористическая атака на родителей Зеленского: подробности
Зеленський обговорив з Меркель питання нормандського саміту
Зеленський розповів про майбутню зустріч з Путіним
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ освободили три населенных пункта на юге и Донбассе
noimageМинобороны о том, почему не спешит с информацией с фронта
noimageСиноптики дали прогноз погоди на робочий тиждень
noimageРадіаційна загроза: як підготуватися до можливої аварії
noimageУкраїнців попередили про нову хвилю COVID
Лента новостей