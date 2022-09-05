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Украина
4 сентября 22, 20:31
Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень
осень
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Найближчий тиждень обійдеться практично без дощів.

Найближчий тиждень обійдеться практично без дощів. Щоправда, у п'ятницю парасольку краще все ж таки взяти з собою, але не всім.

Про те, якою буде погода протягом найближчих п'яти днів, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 5 вересня

Вночі термометр зупиниться на показнику +5...+10, вдень - +16...+22 залежно від регіону. Найхолодніше буде у Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій областях.

Погода з 6 по 9 вересня

Ситуація практично не зміниться. Щоправда, вночі стане холоднішим – на більшій частині території градусник покаже не більше +7…+8. Найтепліше буде на півдні - до +23 (у Криму), а холодніше - як і в понеділок, на сході.

До кінця тижня цифри на градуснику поповзуть вгору і трохи тепліше. Без опадів. Вночі температура опускатиметься до +5 (Луцьк, Рівне), а вдень підніматиметься до +23 (у Криму), на решті території - до +20.

В останній день робочого тижня без дощів не обійдеться. Опади "зачеплять" усю західну Україну.
Podrobnosti
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