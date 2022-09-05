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Новости
Украина
4 сентября 22, 20:33
Минобороны о том, почему не спешит с информацией с фронта
Маляр
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Минобороны объяснило, почему официальная информация с фронта публикуется с сознательным опозданием, и уверяет, что ситуация развивается по плану

Министерство обороны Украины уверяет, что ситуация на фронте развивается по плану, и объяснило, почему публикует официальные данные с сознательным опозданием – нужно убедиться, что враг не сможет ничего изменить.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что линия фронта на сегодняшний день очень широкая – 2500 км. На 1300 км идут активные боевые действия.

"На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция – это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану", – написала Маляр, напомнив, что официальные данные публикуются на страницах Генштаба и оперативных командований.

Она также объяснила, почему официальная информация поступает с сознательным опозданием.

"Во-первых, потому что любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию следует тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", – отметила замминистра обороны.

30 августа Минобороны призвало не прибегать к домыслам и не извращать официальные заявления военных по поводу ситуации на фронте: двойная трактовка обстановки на фронте, "жонглирование военной терминологией" и попытки делать собственные прогнозы недопустимы.
liga.net
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