Минобороны о том, почему не спешит с информацией с фронта

Министерство обороны Украины уверяет, что ситуация на фронте развивается по плану, и объяснило, почему публикует официальные данные с сознательным опозданием – нужно убедиться, что враг не сможет ничего изменить.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что линия фронта на сегодняшний день очень широкая – 2500 км. На 1300 км идут активные боевые действия.

"На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция – это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану", – написала Маляр, напомнив, что официальные данные публикуются на страницах Генштаба и оперативных командований.

Она также объяснила, почему официальная информация поступает с сознательным опозданием.

"Во-первых, потому что любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию следует тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", – отметила замминистра обороны.