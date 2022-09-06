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Новости
Украина
6 сентября 22, 10:11
ВСУ перехватили 5 из 6 российских ракет Х-101
Аллигатор
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Урожайное утро.

Эффективно отработали зенитные войска Вооруженных Сил Украины, отражая массовый утренний пуск крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков российской оккупационной армии – перехвачено пять из шести ракет. Об этом результате пишет пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Это произошло сегодня, 6 сентября, около 08:00 утра на юге и востоке Украины.

Ракеты Х-101 выпустили самолеты Ту-95МС ВКС РФ из района Каспийского моря.

Одна ракета врага, вероятно, достигла цели в Кривом Роге – горит нефтебаза. (Вечером 5 сентября Россия также ударила ракетами по нефтебазе в Карповской громаде Криворожского района. Уничтожены все запасы топлива.)

"Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск ВС уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор", – добавили в Воздушных силах.

Напомним, ночью и утром 6 сентября Россия снова ударила по жилым районам Харькова.
liga.net
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