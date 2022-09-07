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Украина
6 сентября 22, 21:15
Зеленский провел заседание Ставки
Зеленский
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Зеленский снова провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: ему доложили об активной контрбатарейной борьбе на некоторых направлениях

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого главе государства доложили об активной контрбатарейной борьбе на некоторых направлениях и успешном уничтожении баз и штабов российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта.

"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", – сказано в сообщении ОП.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что потери живой силы оккупантов достигли более 50 000 человек, и подчеркнул, что отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение своих граждан.

За прошлую неделю Зеленский провел три заседания Ставки верховного главнокомандующего.
liga.net
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