Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого главе государства доложили об активной контрбатарейной борьбе на некоторых направлениях и успешном уничтожении баз и штабов российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта.

"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", – сказано в сообщении ОП.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что потери живой силы оккупантов достигли более 50 000 человек, и подчеркнул, что отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение своих граждан.