Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.18
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 сентября 22, 22:37
Россия поставляет нефтепродукты на танкерах под флагами ЕС
танкер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские танкеры перегружают в море нефтепродукты на суда под флагами ЕС, чтобы доставить их в порты стран Евросоюза в обход санкций – Схемы

Российские танкеры компании олигарха Владимира Лисина перегружают в море российские нефтепродукты на суда под флагами ЕС, чтобы доставить их в порты стран Евросоюза в обход санкций. Об этом говорится в расследовании издания Схемы.

Журналисты обнаружили, что начиная с июня 13 российских танкеров выходят загруженными из портов в Азовском и Черном морях в направлении к порту Констанца в Румынии.

Судна останавливаются недалеко от порта и перегружают российские нефтепродукты на танкеры под флагами ЕС, которые доставляют потом продукцию в порты других стран, включая страны ЕС, в обход западных санкций.

Схемы отмечают, что, к примеру, 12 июня российский танкер VF Tanker 11 у берегов Румынии совершил перегрузку российских нефтепродуктов на судно Star Merlin под португальским флагом. После чего, 26 июня судно Star Merlin вошло в порт Греции, где разгрузилось и вышло в море уже пустым.

Схемы узнали, что все 13 российских танкеров, которые следуют по подобному маршруту, принадлежат компании Volga shipping российского олигарха Владимира Лисина.

Журналисты отмечают, что в отношении Владимира Лисина ввела санкции только Австралия, другие страны ЕС не ввели санкции против российского олигарха.

8 апреля Евросоюз ввел санкций против России, который, в частности, закрывает европейские порты для российских судов. В декабре вступит в силу европейский запрет на страхование и обслуживание танкеров, перевозящих российскую нефть. Соединенные Штаты и Великобритания намерены присоединиться к нему.
liga.net
Ещё по теме:
По Одессе нанесен очередной ракетный удар: есть погибшие
Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и вертолет
Замом генсека ООН по-прежнему является россиянин
Дуда: Россия нарушила большое табу, напав на Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский о "хороших новостях" на Харьковском направлении
noimageМинобороны о "крайне сложной" ситуации с кадрами в армии РФ
Лента новостей