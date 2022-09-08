Россия поставляет нефтепродукты на танкерах под флагами ЕС

Российские танкеры компании олигарха Владимира Лисина перегружают в море российские нефтепродукты на суда под флагами ЕС, чтобы доставить их в порты стран Евросоюза в обход санкций. Об этом говорится в расследовании издания Схемы.

Журналисты обнаружили, что начиная с июня 13 российских танкеров выходят загруженными из портов в Азовском и Черном морях в направлении к порту Констанца в Румынии.

Судна останавливаются недалеко от порта и перегружают российские нефтепродукты на танкеры под флагами ЕС, которые доставляют потом продукцию в порты других стран, включая страны ЕС, в обход западных санкций.

Схемы отмечают, что, к примеру, 12 июня российский танкер VF Tanker 11 у берегов Румынии совершил перегрузку российских нефтепродуктов на судно Star Merlin под португальским флагом. После чего, 26 июня судно Star Merlin вошло в порт Греции, где разгрузилось и вышло в море уже пустым.

Схемы узнали, что все 13 российских танкеров, которые следуют по подобному маршруту, принадлежат компании Volga shipping российского олигарха Владимира Лисина.

Журналисты отмечают, что в отношении Владимира Лисина ввела санкции только Австралия, другие страны ЕС не ввели санкции против российского олигарха.