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Новости
Украина
7 сентября 22, 22:41
Минобороны о "крайне сложной" ситуации с кадрами в армии РФ
Анна Маляр
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В Минобороны рассказали о способах России найти желающих поехать воевать против Украины – предлагают короткие контракты и льготы для "добровольцев"

Армия РФ испытывает кадровой голод, потому пытается вовлечь в войну против Украины добровольцев, предлагая им краткосрочные контракты и социальные льготы. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Кадровая ситуация с личным составом нашего врага крайне сложная. Из тех фактов, которые нам известны, мы можем делать такие выводы", – сказала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что в РФ внедряют краткосрочные трехмесячные контракты, потому что на продолжительные контракты желающих в России уже не находится.

"Хотя на самом деле контракт на войну в Украине – это билет в один конец. Большинство из них уже просто не возвращаются домой", – сказала Маляр.

Также, по ее словам, в РФ сейчас пытаются привлекать добровольцев, предлагая улучшение социального пакета для тех, кто поедет воевать.

"Они хотят делать для них определенные социальные льготы, потому что у них не хватает людей, которые могли бы здесь воевать. И здесь проблема для них не только в том, что мы их очень активно и эффективно уничтожаем, но и в том, что россияне просто боятся сюда идти, потому что они уже хорошо осведомлены, в том числе благодаря и нашей информационной работе, о том, что здесь с ними происходит – они фактически здесь пушечное мясо", – сказала Маляр.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что российские частные военные компании несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из них – более 40% убитых и раненных. По данным Генштаба, с 24 февраля по 7 сентября потери армии РФ составили около 50 610 человек убитыми.
liga.net
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