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Украина
7 сентября 22, 23:03
Зеленский о "хороших новостях" на Харьковском направлении
Зеленский
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Зеленский объявил о "хороших новостях" в Харьковской области, но пока не стал называть населенные пункты, где ВСУ подняли украинские флаги

Президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения объявил о некоторых успехах украинских сил обороны на Харьковском направлении, но не стал озвучивать названия освобожденных от армии РФ населенных пунктов. 

"На этой неделе имеем хорошие новости из Харьковской области. Наверное, все уже видели сообщения об активности украинских защитников. Думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращаются украинские флаги.

Однако, по словам президента, время сказать слова благодарности – 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде – за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также Зеленский поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за успешный удар по району сосредоточения оккупантов на юге и 60-ю отдельную пехотную бригаду, которая последовательно продвигает позиции ВСУ.


4 сентября Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова. Президент отметил, что "хорошая вещь MLRS".
liga.net
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