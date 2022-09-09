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Украина
8 сентября 22, 18:42
Послание Байдена. Блинкен встретился с Зеленским в Киеве
Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он проинформировал Зеленского о последнем пакете военной помощи США и заявил, что президент Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется". 

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается — и останется — столицей суверенной, независимой Украины", — сказал Блинкен. 

Также он заявил, что военная помощь США и союзников подобрана так, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя. 

8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдит" и посетил Киевскую область. 

Также на пятой встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. 

Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной. 

За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.
liga.net
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