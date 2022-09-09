Послание Байдена. Блинкен встретился с Зеленским в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.
По его словам, он проинформировал Зеленского о последнем пакете военной помощи США и заявил, что президент Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".
"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается — и останется — столицей суверенной, независимой Украины", — сказал Блинкен.
Также он заявил, что военная помощь США и союзников подобрана так, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя.8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдит" и посетил Киевскую область.