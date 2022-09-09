Послание Байдена. Блинкен встретился с Зеленским в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он проинформировал Зеленского о последнем пакете военной помощи США и заявил, что президент Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается — и останется — столицей суверенной, независимой Украины", — сказал Блинкен.

Также он заявил, что военная помощь США и союзников подобрана так, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя.





Также на пятой встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS.





Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.





За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.



