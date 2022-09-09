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Новости
Украина
8 сентября 22, 18:48
На юге и в Харьковской области ВСУ освободили более 700 км²
Алексей Громов
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В ходе контрнаступательных действий на юге и в Харьковской области ВСУ в общей сложности освободили 700 кв. км, сообщает Генштаб

В ходе контрнаступательных действий украинские силы освободили в Харьковской области и на юге страны около 700 кв. км. Об этом в ходе брифинга 8 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

На Херсонском направлении украинские подразделения на отдельных участках продвинулись в глубину от двух до нескольких десятков километров, освобожден ряд населенных пунктов. Конкретизировать Громов не стал.

На Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км. 

"Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 кв. км", – заявил Громов.

Подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись в глубину до 2 км.

В ходе ведения наступательных действий ВСУ на Славянском направлении украинские силы продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное.

Представитель Генштаба также сообщил, что в ответ на начатые сегодня военные учения Беларуси украинские силы проводят свои учения в приграничных районах – в них участвуют подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Потери россиян в войне против Украины с 24 февраля по 8 сентября составили 51 250 убитыми. При этом в последние дни резко возросли суточные потери оккупантов – если раньше Генштаб ВСУ сообщал в среднем о 100-200 убитых, то, к примеру, за предыдущие сутки армия РФ потеряла 640 убитыми.
liga.net
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