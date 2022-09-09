На юге и в Харьковской области ВСУ освободили более 700 км²

В ходе контрнаступательных действий украинские силы освободили в Харьковской области и на юге страны около 700 кв. км. Об этом в ходе брифинга 8 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

На Херсонском направлении украинские подразделения на отдельных участках продвинулись в глубину от двух до нескольких десятков километров, освобожден ряд населенных пунктов. Конкретизировать Громов не стал.

На Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

"Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 кв. км", – заявил Громов.

Подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись в глубину до 2 км.

В ходе ведения наступательных действий ВСУ на Славянском направлении украинские силы продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное.

Представитель Генштаба также сообщил, что в ответ на начатые сегодня военные учения Беларуси украинские силы проводят свои учения в приграничных районах – в них участвуют подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.