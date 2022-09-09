Харьковское направление:ВСУ освободили 20 населенных пунктов

Об этом в ходе брифинга 8 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
Представитель Генштаба сообщил, что на Харьковском направлении с начала недели ВСУ во взаимодействии с Нацгвардией и другими силовыми структурами ведут активные действия для деоккупации территорий.
"На данный момент военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - сообщил Громов.4 сентября Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова. Президент отметил, что "хорошая вещь MLRS".