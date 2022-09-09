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Украина
8 сентября 22, 19:18
Харьковское направление:ВСУ освободили 20 населенных пунктов
Алексей Громов
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На Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км

Об этом в ходе брифинга 8 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Представитель Генштаба сообщил, что на Харьковском направлении с начала недели ВСУ во взаимодействии с Нацгвардией и другими силовыми структурами ведут активные действия для деоккупации территорий.

"На данный момент военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", - сообщил Громов.

4 сентября Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова. Президент отметил, что "хорошая вещь MLRS". 

Вчера президент сказал о "хороших новостях" из Харьковской области, но не стал раскрывать деталей. По оценкам ISW, украинским военным за два дня удалось продвинуться на 20 км и отвоевать около 400 кв. км в Харьковской области. 
liga.net
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