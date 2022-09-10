Залужный: Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Видео

Об этом он сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

По его словам, более 1000 кв. км украинской земли освобождено от российских оккупантов в последние несколько дней.

"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил Залужный.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий — это десятки населенных пунктов.

Зеленский также 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов и показал видео установки украинского флага над городом.





Генерал Марк Милли считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение. На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.