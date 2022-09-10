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Новости
Украина
10 сентября 22, 09:07
Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW
Купянск
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Вооруженные Силы Украины 9 сентября продолжали наступление на Купянск и Изюм, пытаясь отрезать Изюмскую группировку россиян

Об этом сообщили сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что ВСУ вышли на подступы к Купянску и реке Оскол, вероятно, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления Украины, учитывая приток фотографий российских военнопленных за последние 48 часов.

Отмечается, что Украина может перерезать российские наземные логистические линии к северу и югу от Изюма, чтобы изолировать российскую группировку — если ВСУ удасться отрезать логистику россиян, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть позиций противника на северо-востоке Украины. 


Оккупанты, тем временем, перебрасывают подкрепление в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить внезапное украинское наступление. Минобороны России и пропагандистские ресурсы Кремля публиковали кадры военных конвоев, которые якобы направлялись в район Изюма и Купянска. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.  

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
liga.net
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