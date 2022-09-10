Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW

Об этом сообщили сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что ВСУ вышли на подступы к Купянску и реке Оскол, вероятно, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления Украины, учитывая приток фотографий российских военнопленных за последние 48 часов.

Отмечается, что Украина может перерезать российские наземные логистические линии к северу и югу от Изюма, чтобы изолировать российскую группировку — если ВСУ удасться отрезать логистику россиян, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть позиций противника на северо-востоке Украины.





Оккупанты, тем временем, перебрасывают подкрепление в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить внезапное украинское наступление. Минобороны России и пропагандистские ресурсы Кремля публиковали кадры военных конвоев, которые якобы направлялись в район Изюма и Купянска.



