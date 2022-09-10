Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.75
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 сентября 22, 09:09
Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровской области
Валентин Резниченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по трем районам Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, противник атаковал Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы региона. 

Днепровский район попал под удар двух крылатых ракет, одну из которых сбили силы противовоздушной обороны, вторая попала в объекты промышленной инфраструктуры — там вспыхнул пожар, пострадавших нет. 

В Никопольском районе под удар тяжелой артиллерии попали Никополь и Марганецкая громада, жертв нет. По Синельниковскому району прилетело несколько ракет, люди не пострадали, разрушено фермерское хозяйство. 

Армия РФ 6 сентября ударила ракетами по Индустриальному району Харькова, а утром – по Кривому Рогу. Армия России утром 6 сентября снова нанесла удар по Харькову, в центре повреждены жилой дом и админздание. 

Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились. 
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити
noimageДо 1300 кадирівців прибули на Херсонщину
noimageИзюмская группировка России может оказаться в котле — ISW
Лента новостей