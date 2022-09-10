Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, противник атаковал Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы региона.

Днепровский район попал под удар двух крылатых ракет, одну из которых сбили силы противовоздушной обороны, вторая попала в объекты промышленной инфраструктуры — там вспыхнул пожар, пострадавших нет.

В Никопольском районе под удар тяжелой артиллерии попали Никополь и Марганецкая громада, жертв нет. По Синельниковскому району прилетело несколько ракет, люди не пострадали, разрушено фермерское хозяйство.





Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились.

