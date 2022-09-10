Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня неможна користуватися гострими предметами.

Як описано в Новому Завіті, Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа за те, що не ховаючись, засуджував тодішнього царя Ірода. Іоанн ганьбив його за одруження на Іродіаді, коли та ще була одружена з його зведеним братом Пилипом.

Що не можна робити в день Усікновення глави Іоанна Предтечі





Крім того, заборонялося їсти продукти округлої форми, оскільки вони схожі на голову.





Під забороною були й всі червоні продукти, які викликали асоціації з кров'ю.





Цього дня на згадку про страченого Іоанна Хрестителя не можна влаштовувати галасливі розваги та вечірки.





Також у цей день не варто займатися прибиранням, а також сваритися та конфліктувати з оточуючими.