Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня неможна користуватися гострими предметами.
Як описано в Новому Завіті, Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа за те, що не ховаючись, засуджував тодішнього царя Ірода. Іоанн ганьбив його за одруження на Іродіаді, коли та ще була одружена з його зведеним братом Пилипом.
Що не можна робити в день Усікновення глави Іоанна ПредтечіЗа старих часів вважали, що на Усікновення Глави Іоанна Предтечі не можна користуватися гострими предметами, наприклад ножем, ножицями або сокирою. Це нагадування про страту святого Іоанна, і може принести нещастя.