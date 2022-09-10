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10 сентября 22, 11:42
Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити
Усікновення Глави Іоанна Предтечі
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Щороку 11 вересня християни східного обряду відзначають день Усікновення Глави Іоанна Предтечі

Наші пращури вірили, що цього дня неможна користуватися гострими предметами.

Як описано в Новому Завіті, Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа за те, що не ховаючись, засуджував тодішнього царя Ірода. Іоанн ганьбив його за одруження на Іродіаді, коли та ще була одружена з його зведеним братом Пилипом.

Що не можна робити в день Усікновення глави Іоанна Предтечі

За старих часів вважали, що на Усікновення Глави Іоанна Предтечі не можна користуватися гострими предметами, наприклад ножем, ножицями або сокирою. Це нагадування про страту святого Іоанна, і може принести нещастя. 

Крім того, заборонялося їсти продукти округлої форми, оскільки вони схожі на голову. 

Під забороною були й всі червоні продукти, які викликали асоціації з кров'ю.

Цього дня на згадку про страченого Іоанна Хрестителя не можна влаштовувати галасливі розваги та вечірки. 

Також у цей день не варто займатися прибиранням, а також сваритися та конфліктувати з оточуючими.
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