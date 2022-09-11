Николаев попал под мощный обстрел, девять человек ранены

Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Повреждены жилые дома. По предварительным данным, девять человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", – говорится в его Telegram-канале.
Также ночью россияне сильно обстреляли Никополь и нанесли ракетный удар по Днепру.Несколько дней назад глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сказал, что бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, в результате чего обстрелы уменьшились.