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Новости
Украина
11 сентября 22, 12:56
Около Умани сработала ПВО, обломки объекта упали на дом
пво
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Во время утренней воздушной тревоги 11 сентября возле Умани сработала противовоздушная оборона

Утром в воскресенье, 11 сентября, возле Умани сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.

В результате падения обломков сбитого ПВО объекта был поврежден частный дом, люди не ранены.

"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали", – заявил Табурец.

Воздушная тревога в Черкасской области в воскресенье объявлялась уже трижды: около 4 утра, около 6 утра и около 10:30.

В ночь на 11 сентября Россия также сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь, а также Краматорск и Покровск.
liga.net
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