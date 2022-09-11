ВСУ "приземлили" Су-34 российских оккупантов. Видео

Украинские войска сбили самолет Су-34 российских оккупантов, сообщило в воскресенье Командование Воздушных сил ВСУ.

На видео, опубликованном военными, показаны обломки истребителя, на которых виден его красный бортовой номер – "20" (RF-95004).

Это может быть один из трех самолетов, которые, по данным Генерального штаба, были уничтожены накануне.



