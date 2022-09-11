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Новости
Украина
11 сентября 22, 13:01
ВСУ "приземлили" Су-34 российских оккупантов. Видео
Су-34
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Командование Воздушных сил показало обломки сбитого самолета россиян

Украинские войска сбили самолет Су-34 российских оккупантов, сообщило в воскресенье Командование Воздушных сил ВСУ.

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Вот и приземлили Су-34", – говорится в сообщении без каких-либо других подробностей.

На видео, опубликованном военными, показаны обломки истребителя, на которых виден его красный бортовой номер – "20" (RF-95004).

Это может быть один из трех самолетов, которые, по данным Генерального штаба, были уничтожены накануне.

Аналитический проект Oryx, собирающий информацию по открытым данным, утверждает, что 10 сентября Россия потеряла по меньшей мере 70 единиц военной техники.
liga.net
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