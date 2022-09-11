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Украина
11 сентября 22, 22:39
ПВО сбила ракеты над Полтавской областью
Харьковская ТЭЦ-5
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Украинские силы ПВО вечером 11 сентября сбили вражеские ракеты над Кременчугским районом Полтавской области

Украинские силы противовоздушной обороны сбили ракеты в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Также сегодня вечером россияне ударили по другим населенным пунктам страны, из-за чего возникли проблемы со светом.

В Полтавской области в 19:12 была объявлена воздушная тревога, а в 19:58 Лунин сообщил о сбитых ракетах (количество не уточнил).

Дергаческий облсовет (Харьковская область) сообщает, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, из-за чего вся территория громады сейчас полностью обесточена.

В ночь на 11 сентября Россия сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь, а также Краматорск и Покровск.

Утром 11 сентября под обстрел попал Вознесенск в Николаевской области. 
liga.net
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