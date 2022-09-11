ПВО сбила ракеты над Полтавской областью

Украинские силы противовоздушной обороны сбили ракеты в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Также сегодня вечером россияне ударили по другим населенным пунктам страны, из-за чего возникли проблемы со светом.

В Полтавской области в 19:12 была объявлена воздушная тревога, а в 19:58 Лунин сообщил о сбитых ракетах (количество не уточнил).

Дергаческий облсовет (Харьковская область) сообщает, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, из-за чего вся территория громады сейчас полностью обесточена.





Утром 11 сентября под обстрел попал Вознесенск в Николаевской области.