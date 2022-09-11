Россия бьет по критической инфраструктуре

Вечером 11 сентября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры, из-за чего многие населенные пункты Украины остались частично без света и воды.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о сбитых украинскими силами ПВО вражеских ракетах (количество не уточнил).

Мэр Полтавы Александр Мамай позже сообщил об исчезновении воды и света в городе и области. Уверяет, что водоснабжение скоро будет возобновлено.

Дергачевский облсовет (Харьковская область) сообщает, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, из-за чего вся территория громады сейчас полностью обесточена. В Дергачах расположена Харьковская ТЭЦ-5, от которой запитан областной центр.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по инфраструктурному объекту города, в результате чего во многих районах пропал свет и нет воды - не работают насосы.

В Павлограде Днепропетровской области, по данным горсовета, есть попадание в объект инфраструктуры за городом, некоторые улицы остались без света.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что некоторые города и громады области остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о больших перепадах напряжения по всей области, местным рекомендовано по возможности выключить все из розеток.

ДОПОЛНЕНО В 21:10 . По состоянию на 21:00 в Сумской области отсутствует электроснабжение в 135 населенных пунктах Ахтырского района. Также в некоторых населенных пунктах по области нет воды.





Укрзалізниця сообщила, что в связи с обстрелами инфраструктуры в Харьковской и Сумской областях ожидаются задержки ряда поездов из/в Харьков, Сумы, Полтаву, но ни один рейс не отменен.





ДОПОЛНЕНО В 21:40 . Воздушное командование "Восток" сообщило, что армия РФ выпустила 11 крылатых ракет по зоне ответственности соединения. Украинские силы сбили семь ракет в Днепропетровской области (из них пять – Х-101, две – "Калибр"). Еще две ракеты уничтожены в Полтавской области.





Мэр Полтавы сообщил, что электроснабжение частично восстановлено.





Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.





"Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре", – заявил глава государства.





ДОПОЛНЕНО В 21:55. По данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, двумя крылатыми ракетами россияне попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, там работают пожарные. Он сообщил, что в Сумской и Днепропетровщине электроснабжение восстановлено на 100%.





Лунин сообщил, что свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины, но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения.





В ночь на 11 сентября Россия сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь, а также Краматорск и Покровск.





Утром 11 сентября под обстрел попал Вознесенск в Николаевской области.