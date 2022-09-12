Россияне ведут переговоры с ВСУ, чтобы сложить оружие

Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие. Об этом в эфире канала Эспрессо сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные Силы Украины продолжают продвижение на южном направлении, назвав его "достаточно мощным".

"Речь идет не только о географическом продвижении, но и о психологическом воздействии на противника, поскольку вражеские подразделения пытаются выйти на контакт с нашими военными, чтобы провести переговоры о возможном сложении оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что противник осознает, что затиснут между берегом Днепра и ВСУ, а поэтому пытается найти способы сохранить себе жизнь.





Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.





Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

