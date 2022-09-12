ВСУ уничтожили из Стугны грузовик с российскими оккупантами

Соответствующее видео активно публикуется в социальных сетях.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский "Урал" уничтожили бойцы 92 отдельной механизированной бригады в Купянске, когда противник пытался сбежать из города.

Видеозапись успешной атаки, осуществленная с ПТРК "Стугна" в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях . На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.













Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.





разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.

