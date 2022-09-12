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Новости
Украина
12 сентября 22, 11:53
ВСУ уничтожили из Стугны грузовик с российскими оккупантами
Стугна
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Вооруженные Силы Украины уничтожили грузовик с российскими оккупантами из противотанкового ракетного комплекса "Стугна"

Соответствующее видео активно публикуется в социальных сетях.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский "Урал" уничтожили бойцы 92 отдельной механизированной бригады в Купянске, когда противник пытался сбежать из города.

Видеозапись успешной атаки, осуществленная с ПТРК "Стугна" в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях . На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.


Напомним. главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал. 

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ. 

разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
liga.net
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