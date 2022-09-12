Данилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил экс-президенту и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на требование о "тотальной капитуляции" Украины. Об этом он написал в Twitter.

Данилов назвал Медведева "начинающим блогером" и заявил, что ему мысленно нужно находиться не с Украиной, а с государствами по типу Северной Кореи и "саддамовским бункером, где он будет прятаться".

"И уже наконец-то перестаньте писать слово Россия с большой буквы и привыкайте к тому, что "вы еще не отступали", — написал Данилов.

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией, так как Кремль может говорить только языком ультиматумов. Он заявил, что требование России — это "тотальная капитуляция на условиях РФ".



