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Новости
Украина
12 сентября 22, 18:06
Данилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию"
Алексей Данилов
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов ответил экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву на требование о "тотальной капитуляции" Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил экс-президенту и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на требование о "тотальной капитуляции" Украины. Об этом он написал в Twitter.

Данилов назвал Медведева "начинающим блогером" и заявил, что ему мысленно нужно находиться не с Украиной, а с государствами по типу Северной Кореи и "саддамовским бункером, где он будет прятаться". 

"И уже наконец-то перестаньте писать слово Россия с большой буквы и привыкайте к тому, что "вы еще не отступали", — написал Данилов. 

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией, так как Кремль может говорить только языком ультиматумов. Он заявил, что требование России — это "тотальная капитуляция на условиях РФ". 

Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только на условиях капитуляции Украины. 

Он также сообщил, что Украина хочет получить от России репарации за войну в размере не менее $300 млрд. Сумма ущерба намного больше, но $300 млрд – это международные активы Центрального банка РФ, замороженные в рамках санкций.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.
liga.net
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