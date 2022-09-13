Контрнаступление ВСУ. Генерал Марченко озвучил потери РФ

Линия фронта на Херсонском направлении фронта с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое "публично" началось в конце лета, была продвинута "на 12 км". Об этом на брифинге у разрушенного российскими крылатыми ракетами элеватора в Вознесенске, который показал канал Суспільне Миколаїв, сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Было освобождено более 500 квадратных километров нашей земли, освобождено 13 населенных пунктов", – уточнил он.

Также за две последние недели ориентировочные безвозвратные потери россиян на этом направлении – свыше 1800 военных, указал генерал-майор. У оккупантов на южном фронте уничтожено два вертолета и два самолета, свыше 120 танков, 130 артиллерийских систем, более 20 РСЗО.

Марченко утверждает, ссылаясь на перехваты переговоров офицеров врага, что войска захватчиков на Херсонском направлении "морально очень подавлены".

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, вести переговоры с украинскими военными и отходить с оккупированных территорий", – добавил генерал.

Напомним, вчера, 12 сентября, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила примерно те же цифры потерь врага, добавив, что у него уничтожено более 500 единиц авто- и бронетехники, и около 20 крылатых ракет. Масштаб продвижения ВСУ, по ее словам, "от четырех до нескольких десятков километров".





Директор ЦРУ Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.





Британская разведка полагает, что стремительные успехи ВСУ за Харьковом подорвали доверие российских войск к Путину и его клике. Там также считают, что командование армии России мечется между наступлением на Донбассе и обороной на юге.