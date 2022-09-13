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Новости
Украина
13 сентября 22, 09:47
На освобожденных территория фиксируют военные преступления
полиция
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Украинские военные ВСУ отбили атаки на Донбассе и юге.

Украинские военные отбили атаки россиян на Донбассе и юге, били по врагу авиацией, артиллерией и ракетами. На освобожденных территориях фиксируют военные преступления отступивших россиян, сообщает в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные успешно отбили атаки россиян в районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безыменного, Новогригорьевки. За сутки авиация ВСУ нанесла девять ударов – по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники РФ, также уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункты управления, районы сосредоточения армии РФ. В зону поражения попали комплекс РЭБ, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых территориях и уже освобожденных ежедневно фиксируют до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. В освобожденных городах и селах – высока минная опасность, более 70 000 кв. км в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Армия РФ сосредотачивает усилия на полном захвате Донецкой области, удержании оккупированных территорий и срыве украинского наступления. Враг продолжает терроризировать мирное население, ударил по ряду населенных пунктов, в частности, по Харькову и Лозовой. За сутки оккупанты совершили два ракетных, 25 авиационных ударов и 11 раз обстреливали из РСЗО военные и гражданские объекты в Украине.  
liga.net
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