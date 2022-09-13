Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.16
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 сентября 22, 09:50
"З росіянами сталась якась "біда" біля Лиману" - Арестович
Арестович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Якщо ЗСУ знищать окупантів у районі Лиману, то тоді відкриється шлях на Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Як повідомляють росіяни, у них сталась якась біда в районі Лиману. Вони страждають та пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь-ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські та російські сайти, то там у них непомітно підкралась біда. "Герої", які б'ються під Осколом потрапляють у дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться. Подивимось, а щодо Лиману, то там цікава ситуація. Злі язики кажуть, що ЗСУ форсували Сіверський Донець. Ми можемо обговорювати те, що кажуть окупанти. А якщо це правда, то Лиман потрапляє у дуже погану ситуацію. А якщо Лиман впаде, то дорога на Лисичанськ і Сєвєродонецьк розкривається", - сказав Арестович.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Оккупанты нанесли авиаудар по железной дороге под Харьковом
Война может продлиться до конца года, но уже другая
Когда Украина перейдет в наступление на оккупантов?
Взорван ж/д мост через Северский Донец
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет врага. Сводка
noimageНа освобожденных территория фиксируют военные преступления
noimageКонтрнаступление ВСУ. Генерал Марченко озвучил потери РФ
noimageУкраинские войска зашли в Святогорск. ВИДЕО
noimageДанилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию"
Лента новостей