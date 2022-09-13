Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.16
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 сентября 22, 11:06
Украинская ПВО сбила рекордные 17 ракет врага. Сводка
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обновленная сводка потерь живой жилы и военной техники российских оккупантов на войне против Украины с 24 февраля по 13 сентября 2022 года

На 13 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 300 военнослужащих. За сутки ВСУ сбили рекордные 17 крылатых ракет врага, пишет Генштаб.

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 13 сентября:

личного состава — около 53 300 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 2175 единиц (+7);
боевых бронированных машин — 4662 (+22);
артиллерийских систем — 1279 (+10);
РСЗО — 311 (-);
средств ПВО — 165 (+3);
самолетов — 244 (+1);
вертолетов — 213 (-);
автотехники и автоцистерн — 3469 (+6);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1);
спецтехники — ​​117 (-);
крылатых ракет — 233 (+17).

Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Харьковском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

Вечером 11 сентября россияне выпустили 12 ракет по Украине – и девять из них сбила ПВО. По всей видимости, эти успехи вошли в актуальную сводку.

11 сентября в отместку за провалы на фронте РФ ударила по критической инфраструктуре – в Украине были перебои со светом и водой. 

Утром 13 сентября пограничники сообщили об освобождении Волчанска в Харьковской области.
liga.net
Ещё по теме:
Украинская ПВО сбила две вражеских ракеты и беспилотник
Армия РФ с утра нанесла ракетный удар под Днепром
В Черкассах раздались два громких взрыва
Николаев. Оккупанты ударили ракетой по предприятию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"З росіянами сталась якась "біда" біля Лиману" - Арестович
noimageНа освобожденных территория фиксируют военные преступления
noimageКонтрнаступление ВСУ. Генерал Марченко озвучил потери РФ
noimageУкраинские войска зашли в Святогорск. ВИДЕО
noimageДанилов ответил Медведеву на "тотальную капитуляцию"
Лента новостей