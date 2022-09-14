Николаев попал под массированный обстрел, пострадали люди

Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, после 01:00 Николаев массированно обстреляли, россияне попали в жилые дома.
На местах прилетов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб — на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.
Сенкевич отметил, что собирает детальную информацию о последствиях удара по городу и пообещал предоставить подробности позже.
ОБНОВЛЕНО в 09:14. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что удар наносился, по предварительным данным, ракетами комплекса С-300.
Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар.
По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения.Недавно глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сказал, что бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, в результате чего обстрелы уменьшились. Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, девять человек получили ранения.