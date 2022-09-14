Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.57
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 сентября 22, 10:12
Николаев попал под массированный обстрел, пострадали люди
Александр Сенкевич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов

Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, после 01:00 Николаев массированно обстреляли, россияне попали в жилые дома. 

На местах прилетов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб — на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта. 

Сенкевич отметил, что собирает детальную информацию о последствиях удара по городу и пообещал предоставить подробности позже. 

ОБНОВЛЕНО в 09:14. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что удар наносился, по предварительным данным, ракетами комплекса С-300. 

Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар.

По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения.

Недавно глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сказал, что бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, в результате чего обстрелы уменьшились. Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, девять человек получили ранения. 

13 сентября на юге авиация Вооруженных Сил Украины нанесла девять ударов по противнику, а зенитчики сбили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 в районе Давыдова Брода.
liga.net
Ещё по теме:
Ракетные и авиаудары: ситуация в регионах на 35-й день войны
Зеленский приехал в Николаев – видео
Россия атаковала Николаев семью ракетами
Николаев. Оккупанты ударили ракетой по предприятию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Kyiv Security Compact: что это такое
noimageИдем в НАТО.Зеленскому показали проект гарантий безопасности
Лента новостей