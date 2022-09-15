Советник Резникова о разрушениях и жертвах в Изюме

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Изюм — это несколько "Бородянок" с точки зрения разрушений и несколько "Буч" с точки зрения числа жертв, среди гражданских.

Он отметил, что российские оккупанты обрушили на Изюм больше ракет, чем на Мариуполь, хотя населения в Изюме до полномасштабного вторжения было в 10 раз меньше.

"Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений", — написал Копытько.

Кроме этого советник министра сказал, что визит президента Владимира Зеленского в Изюм позволит зафиксировать внимание на городе, в том числе контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками.



