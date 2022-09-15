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Украина
15 сентября 22, 14:53
СБУ нашла списки всех коллаборантов Харьковской области
СБУ
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После деоккупации Харьковской области СБУ задержала 16 коллаборантов и выявила списки всех должностных лиц оккупационных администраций

Служба безопасности заявила, что получила списки всех коллаборантов деоккупированной Харьковской области, 16 подозреваемых уже задержаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отметили, что масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины продолжаются.

Как сообщается, за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 человек по подозрению в коллаборационизме.

13-ти из них уже сообщены о подозрениях в совершении преступлений и 11-ти избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковской области сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7000 человек.

Как отмечается, сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

Спецслужба заявила, что обнаружила реестры "налоговой службы" захватчиков. В эти "документы" оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины посредством уплаты так называемых "налогов" в бюджет России.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ изъяли брошенные оккупантами российские деньги – более 21 млн рублей.
liga.net
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