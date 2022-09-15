В лесу возле Изюма найдено место массовых захоронений –фото

Издание Current Time (Настоящее время) опубликовало фотографии массового захоронения, которое, как сообщает издание, было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от оккупантов.

Издание утверждает, что фотографии сделаны сегодня, и что снимки получены от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412".

Издание сообщает, что уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко находится сейчас на месте съемки и подтвердил подлинность снимков.





14 сентября президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм.