Минздрав подтвердил первый случай заражения обезьяньей оспой

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.





В настоящее время пациент, у которого диагностировали заболевание, госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него наблюдается легкое течение болезни. В то же время продолжается эпидемиологическое расследование.





По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Но появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны, сообщают в Минздраве. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В ведомстве отказались конкретизировать область регистрации случая для сохранения комфорта пациента.





Что такое обезьянья оспа и каковы ее симптомы?





Оспа обезьян — оспообразное заболевание, вызывающее вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы. К 2022 году оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку. В конце июля 2022 года ВОЗ признала распространение обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.





Основные симптомы оспы обезьян:





горячка,

головная боль,

миалгия (боль в мышцах),

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков.





Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь в виде прыщей или волдырей, которая сначала появляется на лице, внутри рта и других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах или заднем проходе. Сыпь проходит разные стадии до полного заживления. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.





У одних людей обезьяна оспа может вызвать легкие симптомы, у других — серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.





Может ли оспа обезьян стать новой эпидемией как «ковид»?





Отвечая на вопрос, может ли оспа обезьян стать новой эпидемией, которая заменит «ковид», здесь нужно понимать, что это совершенно разные вирусы. Оспа не передается по воздуху, поскольку это контактная инфекция. То есть, для инфицирования вирусом требуется прямой (тесный) физический контакт с инфекционной сыпью, корочками, покрывающая поверхность раны, или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновениях, поцелуях, сексе. Контактные инфекции и оспа обезьян особенно тяжело передаются, чем воздушно-капельные, поэтому такие темпы распространения, как у «ковида», который, кстати, также никуда не исчезал, вряд ли стоит ждать.









Вакцинация и профилактика





Сейчас в мире три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводят вакцинацию групп риска, учитывая распространение заболевания. Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки.





В Украине необходимости вакцинации против обезьяньей оспы пока нет, сообщают в Минздраве. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.





В то же время следует помнить профилактику для предотвращения заболевания:





- Избегайте тесного контакта «кожа к коже» с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян.

- Избегайте контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной.

- Регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу.

- Дезинфицируйте и мойте поверхности, к которым обычно прикасаетесь в средах, где могли быть инфицированы люди.