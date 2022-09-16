В Купянске показала тюрьму в которую оккупанты бросали людей

В райотделе полиции Купянска россияне в период временной оккупации города обустроили "руководящий центр" и тюрьму, куда бросали местных, которые отказывались с ними сотрудничать. СБУ сообщает, что после обследования этого помещения начала специальное расследование.

СБУ утверждает, что среди горожан немногие хотели помогать врагу, поэтому "тюрьма" была переполнена: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400. Узники в некоторых камерах вынуждены были спать стоя.

Согласно международным конвенциям, такое обращение признается формой пыток.

В связи с выявленными обстоятельствами Управление СБУ в Харьковской области открыло производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.



