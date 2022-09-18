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17 сентября 22, 09:04
Кривой Рог. Россия за три дня выпустила по дамбе 13 ракет
Кривой Рог
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Вилкул заявил, что уровень воды в Ингульце вернулся на обычный уровень.

Россия за три дня выпустила по дамбе в Кривом Роге 13 ракет, в том числе самых дорогих. Об этом сказал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Российские террористы третий день бьют крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривбасса, по гидросооружениям, связанным исключительно с гражданским населением. Это террористические акты в самом прямом их значении. Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 000 человек. За три дня – 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков – "Кинжал". Выглядит как безумие, но это наша действительность", – заявил Вилкул.

По его словам, уровень воды в реке Ингулец, которая течет в Кривом Роге, вернулась на обычный уровень, но на самих гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются, так как разрушения очень серьезные.

"О красном цвете воды в реке Ингулец. Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас – "красную воду". Ничего страшного – за несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит – это неорганическая составляющая, Fe2O3, оксид железа", – добавил Вилкул.

Россияне начали обстреливать дамбу в Кривом Роге 14 сентября, выпустив первые семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Из-за повреждений гидротехнической инфраструктуры в Ингульце начал подниматься уровень воды, поэтому жителей некоторых улиц решили эвакуировать. 

По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
liga.net
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