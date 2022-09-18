Житель Купянска рассказал о пытках ФСБ – видео

Служба безопасности Украины опубликовала видео с рассказом жителя Купянска, которого сотрудники российских спецслужб пытали во время оккупации города.

Человек рассказывает, что на первом допросе его пытали током, стреляли в него из травматического оружия и избивали битами или железными трубами, надев ему на голову мешок. По его словам, некоторых заложников пытали паяльниками.

СБУ сообщает, что на таких допросах оккупанты выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны и просто патриотов Украины. Людям угрожали выгнать их на минное поле и расправиться с их семьями.





11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей.





Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.





16 сентября СБУ сообщила, что после начала специальное расследование после того, как обнаружила в райотделе полиции Купянска тюрьму, в которую оккупанты бросали местных.







