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Новости
Украина
17 сентября 22, 19:00
Житель Купянска рассказал о пытках ФСБ – видео
Застенки оккупантов в Купянске
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СБУ опубликовала видео с рассказом жителя Купянска, которого сотрудники российских спецслужб пытали во время оккупации города

Служба безопасности Украины опубликовала видео с рассказом жителя Купянска, которого сотрудники российских спецслужб пытали во время оккупации города.

Человек рассказывает, что на первом допросе его пытали током, стреляли в него из травматического оружия и избивали битами или железными трубами, надев ему на голову мешок. По его словам, некоторых заложников пытали паяльниками.

СБУ сообщает, что на таких допросах оккупанты выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны и просто патриотов Украины. Людям угрожали выгнать их на минное поле и расправиться с их семьями.

10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска.  

11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей. 

Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков. 

16 сентября СБУ сообщила, что после начала специальное расследование после того, как  обнаружила в райотделе полиции Купянска тюрьму, в которую оккупанты бросали местных. 


10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска.  

11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей. 

Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков. 

16 сентября СБУ сообщила, что после начала специальное расследование после того, как  обнаружила в райотделе полиции Купянска тюрьму, в которую оккупанты бросали местных. 
liga.net
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