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Новости
Украина
17 сентября 22, 19:03
Под Мелитополем снова взрывы на базе оккупантов – мэр
Мелитополь
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Пять взрывов произошли примерно в 15:30 под Мелитополем в местах размещения военной техники и личного состава оккупантов

Под Мелитополем снова взрывы в местах размещения военной техники и личного состава оккупантов. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины. 

Пять взрывов произошли примерно в 15:30 в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть военной техники и личного состава, сообщил Федоров.

Сегодня в 4 утра взрыв произошел на базе россиян, расположенной в Радивоновке в районе того же Молочного лимана. 

6 сентября сообщалось, что гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сбегал из Мелитополя в Крым, но был возвращен россиянами под конвоем.
liga.net
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