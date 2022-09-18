Под Мелитополем снова взрывы на базе оккупантов – мэр

Под Мелитополем снова взрывы в местах размещения военной техники и личного состава оккупантов. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.

Пять взрывов произошли примерно в 15:30 в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть военной техники и личного состава, сообщил Федоров.

Сегодня в 4 утра взрыв произошел на базе россиян, расположенной в Радивоновке в районе того же Молочного лимана.