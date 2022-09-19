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Украина
18 сентября 22, 22:24
Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе
Федоров
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В центре Мелитополя, во дворе многоэтажки по улице Ярослава Мудрого прогремел мощный взрыв

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, по информации которого это было покушение на одного из полицейских-коллаборантов.

Он пишет, что взрыв – "вероятный результат зачистки ФСБ".

"По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого "начальника ГБР народной милиции", – сообщил Федоров.

Он назвал имя полицейского. Это, по данным мэра, Денис Стефанков – один из 118 предателей-полицейских, "по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество".

29 августа следственный комитет России заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева.
liga.net
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