Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, по информации которого это было покушение на одного из полицейских-коллаборантов.

Он пишет, что взрыв – "вероятный результат зачистки ФСБ".

"По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого "начальника ГБР народной милиции", – сообщил Федоров.

Он назвал имя полицейского. Это, по данным мэра, Денис Стефанков – один из 118 предателей-полицейских, "по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество".