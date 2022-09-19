Маляр призвала волонтеров "не хвастаться публично"

Об этом она написала в Telegram.

"К примеру, почему мы всегда просим – не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар", – написала Маляр.

Поэтому все, что попадает в публичную плоскость с координатами и точными названиями, становится их мишенью, "в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", отметила замминистра.