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Новости
Украина
18 сентября 22, 22:28
Маляр призвала волонтеров "не хвастаться публично"
Анна Маляр
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Замминистра обороны Анна Маляр призвала волонтеров не сообщать публично, какую помощь и в какой именно госпиталь они доставили

Об этом она написала в Telegram.

"К примеру, почему мы всегда просим – не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар", – написала Маляр.

Поэтому все, что попадает в публичную плоскость с координатами и точными названиями, становится их мишенью, "в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", отметила замминистра.
liga.net
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