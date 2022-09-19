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Новости
Украина
18 сентября 22, 22:37
ВСУ уничтожили 19 позиций врага. Сводка Генштаба
война
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В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов, сообщают украинские военные.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полного захвата Донецкой области, организации обороны и удержания захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 18 сентября.

По сообщению Генштаба, россияне наносят удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры. За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменное, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов - подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четыре позиций зенитных ракетных комплексов.

Также подразделениями противовоздушной обороны ВСУ уничтожили один беспилотник оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что российские подразделения продолжают вести бессмысленные наступательные бои вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от контрнаступлений ВСУ.
Korrespondent
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