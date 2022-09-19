Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 18 сентября

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ПЫТАЮТСЯ ШТУРМОВАТЬ ПОД АВДЕЕВКОЙ, НЕСУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ – ГЕНШТАБ. Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.

2. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНГРИИ НА 7,5 МЛРД ЕВРО. 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за отступления Будапешта от демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС.

Страны ЕС отчисляют в бюджет около 1% своего валового национального дохода. По оценкам комиссии, Венгрия в период с 2021 по 2027 годы должна была получить не менее 50 млрд евро из бюджета.





Как отмечается, любые действия по приостановке финансирования должны быть одобрены странами-членами ЕС, для этого требуется квалифицированное большинство, которое составляет 55% от 27 членов, представляющих не менее 65% всего населения ЕС.

3. СМИ ПИШУТ ОБ ОБЫСКЕ У КОЛОМОЙСКОГО, ОН ГОВОРИТ: НЕ СЛЫШАЛ. У бизнесмена Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу Укрнафты, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержание, сообщает ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий.

Источники издания говорят, что обыск прошел в 5 утра по месту проживания Коломойского на курорте Буковель. При этом они подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.







4. В ЕРЕВАНЕ НА МИТИНГЕ ТРЕБУЮТ ВЫХОДА АРМЕНИИ ИЗ ОДКБ. В центре Еревана, у Площади Франции, проходит организованный двумя партиями митинг с требованием выхода Армении из российской организации ОДКБ. Организаторы акции – Национальный демократический полюс и Европейская партия.

Организаторы призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.





5. РОССИЯ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ-ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СТОРОНУ УКРАИНЫ – YLE. Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.

"Судя по фотографиям, четыре зенитные базы были освобождены от оборудования", — сказал военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд .





На этой карте показаны зенитно-ракетные батареи вокруг Санкт-Петербурга, в 170 км от границы с Финляндией.



