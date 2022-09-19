Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 18 сентября

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ПЫТАЮТСЯ ШТУРМОВАТЬ ПОД АВДЕЕВКОЙ, НЕСУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ – ГЕНШТАБ. Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.
2. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНГРИИ НА 7,5 МЛРД ЕВРО. 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за отступления Будапешта от демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС.
3. СМИ ПИШУТ ОБ ОБЫСКЕ У КОЛОМОЙСКОГО, ОН ГОВОРИТ: НЕ СЛЫШАЛ. У бизнесмена Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу Укрнафты, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержание, сообщает ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий.
Источники издания говорят, что обыск прошел в 5 утра по месту проживания Коломойского на курорте Буковель. При этом они подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.
4. В ЕРЕВАНЕ НА МИТИНГЕ ТРЕБУЮТ ВЫХОДА АРМЕНИИ ИЗ ОДКБ. В центре Еревана, у Площади Франции, проходит организованный двумя партиями митинг с требованием выхода Армении из российской организации ОДКБ. Организаторы акции – Национальный демократический полюс и Европейская партия.
Организаторы призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.
5. РОССИЯ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ-ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СТОРОНУ УКРАИНЫ – YLE. Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны.