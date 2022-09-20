Россия ударила по Пивденноукраинской АЭС - Энергоатом

Войска РФ в ночь на понедельник, 19 сентября, нанесли ракетные удары по Пивденноукраинской АЭС. Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Об этом сообщает Энергоатом.

"Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.





Ранее сообщалось, что российская крылатая ракета пролетела над Пивденноукраинской АЭС на критически низкой высоте.

