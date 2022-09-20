Потери России приближаются к 55 тысячам человек - ВСУ

Потери личного состава российской армии с 24 февраля по 19 сентября ориентировочно составили около 54 650 человек (170 из них - за прошедшие сутки). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, армия оккупантов потеряла (в скобках данные за воскресенье, 18 сентября):

танков - 2212 (+2),

боевых бронированных машин - 4720 (+2),

артиллерийских систем - 1313 (+4),

РСЗО - 312 (+0),

средств ПВО - 168 (+0),

самолетов - 251 (+0),

вертолетов - 217 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 920 (+2),

крылатых ракет - 238 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальная техника - 125 (+3).