Потери России приближаются к 55 тысячам человек - ВСУ

Потери личного состава российской армии с 24 февраля по 19 сентября ориентировочно составили около 54 650 человек (170 из них - за прошедшие сутки). Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, армия оккупантов потеряла (в скобках данные за воскресенье, 18 сентября):
танков - 2212 (+2),
боевых бронированных машин - 4720 (+2),
артиллерийских систем - 1313 (+4),
РСЗО - 312 (+0),
средств ПВО - 168 (+0),
самолетов - 251 (+0),
вертолетов - 217 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 920 (+2),
крылатых ракет - 238 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
специальная техника - 125 (+3).