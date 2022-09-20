Эксгумировать погибших в Изюме будут почти две недели - мэр

В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших. Работа продлится еще почти две недели. Об этом заявил мэр города Валерий Марченко, сообщает Суспільне.

Тела погибших на экспертизы везут в Харьков.

"Сотрудники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", - рассказал мэр Изюма.

По словам городского головы, по состоянию на 18 сентября в Изюме остаются до 15 тыс. жителей, люди начинают возвращаться в город.

"В настоящее время в Изюме остается 13-15 тысяч жителей, до 24 февраля было более 45 тысяч. Но уже сейчас не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, многим негде жить - разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели, сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет, но это будут в основном частные дома. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", - прогнозирует Валерий Марченко.

Также везут в Изюм гуманитарную помощь. С понедельника, 19 сентября, планируют открывать мобильные офисы банков, где можно будет снять деньги.

"Также с понедельника по почте планируем возобновить выдачу пенсий тем, кто получал ее через почту",- сказал городской голова.

Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей. В Минреинтеграции сообщили, что в Изюме в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения. По имеющимся данным, количество погибших в Изюме может превышать число жертв в Буче.