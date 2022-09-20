Войска РФ нанесли удары по Авдеевке и Краматорску

Оккупанты утром 19 сентября нанесли массированный удар по прифронтовой Авдеевке, пострадал центр города. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также опубликовал фото последствий ночных обстрелов Донецкой области.

"В два ночи по частному сектору Торецка был нанесен авиаудар, погиб один человек. Накануне днем в Торецке из-за артобстрела пострадала школа №1 - филиал опорной школы №6. Также на территории общины ночью россияне разрушили школу №18 в Нью-Йорке", - отметил Кириленко.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по экономическому колледжу в Краматорске из комплекса С-300.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко показал последствия обстрела.

Напомним, войска РФ ночью обстреляли Николаев. Поврежден дом и трамвайная сеть.

Также враг сегодня утром обстрелял Запорожье. Это был уже новый удар после ночного обстрела.