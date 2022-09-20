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Украина
20 сентября 22, 09:58
Генштаб ВСУ показал новые данные о потерях врага
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С 24 февраля по 20 сентября потери войск РФ составляют ориентировочно 54810 человек личного состава.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 сентября составляют ориентировочно 54810 (+160) человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы, потери противника за этот период составляют (в скобках – данные за прошедшие сутки, 19 сентября):

Танки - 2216 (+4),

боевые бронированные транспортные средства - 4724 (+4),

Артиллерийские системы - 1323 (+10),

РСЗО - 318 (+6),

Установки противовоздушной обороны -168 (+0),

Самолеты - 252 (+1),

вертолеты - 217 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 925 (+5),

Крылатые ракеты - 239 (+1),

Корабли / катера - 15 (+0),

Автомобильная техника и автоцистерны - 3587 (+6),

Специальная техника - 125 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях. 

Напомним, украинские военные за минувшие сутки отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

Также сообщалось, что ВСУ на юге уничтожили 90 оккупантов и вражескую технику.
Korrespondent
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