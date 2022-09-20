Генштаб ВСУ показал новые данные о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 сентября составляют ориентировочно 54810 (+160) человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме живой силы, потери противника за этот период составляют (в скобках – данные за прошедшие сутки, 19 сентября):
Танки - 2216 (+4),
боевые бронированные транспортные средства - 4724 (+4),
Артиллерийские системы - 1323 (+10),
РСЗО - 318 (+6),
Установки противовоздушной обороны -168 (+0),
Самолеты - 252 (+1),
вертолеты - 217 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 925 (+5),
Крылатые ракеты - 239 (+1),
Корабли / катера - 15 (+0),
Автомобильная техника и автоцистерны - 3587 (+6),
Специальная техника - 125 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.